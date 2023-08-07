نجوم يرفعون شعار الصلح خير.. محمد رمضان وسميرة عبد العزيز الأحدث.. وجورج وسوف ينهى خلافه مع أصالة

رفع عدد من النجوم شعار “الصلح خير" خلال الأيام القليلة الماضية، لينهى خلافات عديدة بينهم دامت عدة سنوات، وكان من بين هؤلاء كل من محمد رمضان وسميرة عبد العزيز، وداليا البحيري وأنغام، وجورج وسوف واصالة، ورامى صبرى وعمرو مصطفى.

وترصد فى التقرير التالى تفاصيل الصلح والأزمات التى نشبت بينهم.

محمد رمضان وسميرة عبد العزيز

انتهت الأزمة بين الفنان محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز، بعد أن أثنت عليه وعلى موهبته في تصريحاتها الأخيرة.

ورد رمضان على تصريحات سميرة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"،وكتب:" شهادة أعتز بها وربنا ما يجيب خلاف أبداً.. حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم (عليه رحمة الله) أستاذ محفوظ عبد الرحمن وأنا واحد من قرائه.

وقالت سميرة عبد العزيز في تصريحاتها عن محمد رمضان: فنان موهوب وشاطر وعفا الله عما سلف.

خلاف محمد رمضان وسميرة عبد العزيز

الخلاف الذي وقع بين محمد رمضان والفنانة سميرة عبد العزيز بدأ بعدما رفضت الظهور معه في أعماله لأنها لا تود تجسيد شخصية أم بلطجي بعدما جسدت دور أم لعظماء.

وحرص رمضان على الرد على رسالة سميرة عبد العزيز وقتها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: ياااه أخيرا يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع يتيم الأم.

جورج وسوف واصالة

بينما حل الفنان السوري جورج وسوف ضيفا على برنامج مراحل ، فى أول ظهور إعلامي بعد وفاة نجله خلال الشهور الماضية .

وكشف جورج وسوف خلال الحلقة عن تفاصيل صلحه مع الفنانة أصالة نصري ، بعد خلافات شديدة امتدت لسنوات .

وقال جورج سوف عن أصالة : "كان كلامي شوي قاسي، أما هي كانت أذوق من الذوق معي وجاوبتني بكل لطافة وبكل إحساس حلو، وقالت هاد صديق أبي".

وتابع جورج وسوف حديثه قائلًا : أصالة بنت بلدي الأم، أصالة عظيمة ، وعزتني بوفاة أبني وديع ".

رامى صبرى وعمرو مصطفى

كما انتهى الخلاف بين الفنان رامي صبري والملحن عمرو مصطفى بالصلح بين الطرفين بعد أزمة أغنية "يمكن خير" بعد أن قام الأخير بغلقها على يوتيوب، وجاءت المصالحة عبر إذاعة "نجوم إف.أم" وعلى الهواء مباشرة.

وأثناء حلول عمرو مصطفى ضيفا على برنامج "أجمد 7 الساعة 7" عبر نجوم إف أم، قام رامي صبري بإجراء بمداخلة على الهواء وقال: "نفتخر بوجود عمرو مصطفى لكن مينفعش تختلف بطريقتك دي ومينفعش تطلع تقول إني سرقت منك الأغنية".

وأضاف رامي صبري: "انا دايما بدافع عنك يا عمرو وبقول انت أطيب واحد في الدنيا وانتوا فاهمينه غلط ولحد إمبارح مدافع عنك رغم أنك وقفت أغنيتي من يوتيوب".

واعتذر عمرو مصطفى لـ رامي صبري قائلا: "اعتذرلك يا رامي لكن أنت المفروض تكتب أن أغنية (يمكن خير) لحن عمرو مصطفى ورامي صبري وأنا أكتر واحد بدافع عنك يا رامي وحصل خير ومتفرحش الناس فينا".

وتابع عمرو مصطفى: "مش هرفع قضية على رامي صبري والأغنية هترجعله وخلاص لأني بحبه وبحب كل الفنانين ولكن مينفعش يبوظوا هيبتي في المزيكا".

داليا البحيري وأنغام

بينما انتهت قصة خلاف أنغام وداليا البحيرى مجرد ظهورهما سويا فى أحد أماكن السهر بمنطقة ساحلية وهو ما حدث مع أنغام وداليا البحيري، حيث نشرت أنغام مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر استورى يجمعهما سويا، وعلقت عليه قائلة “أحلى ديدى”.

وظهرت أنغام وداليا البحيرى، فى الفيديو وهما يرقصان على أنغام أحد الأغانى الأجنبية ، وتفاعل الجمهور مع الفيديو والذى أكد على انهاء الخلاف بينهما بعد أزمة مسلسل “من غمضة عين”.

تعود أزمة خلاف أنغام وداليا البحيرى فى عام 2013 عندما شاركا سويا فى تصوير مسلسل “فى غمضة عين” ومنذ اللحظة الأولى شهد المسلسل حالة من الخلاف بدأت بانسحاب المخرج سميح النقاش ، وبعدها دب الخلاف بين الطرفين حول من الأحق أن يوضع اسمه على التتر أولا.