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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: سوق العمل لا يتناسب مع أعداد الخريجين

صدى البلد

أكد النائبة امال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن سوق العمل لا يتناسب مع اعداد الخريجين فهناك نقص في بعض المهن خاصة الإنتاجية والتي تحتاجها مصر في المرحلة المقبلة.

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وقالت آمال عبد الحميد في مداخلة هاتفية في برنامج “ مصر جديدة ” المذاع على قناة “ إي تي سي ” ،:"  هناك ٥٥ ألف من الحاصلين على الماجستير والدكتورة لم يتمكنوا من التعيين في الوظائف الحكومية، وأنه رغم ضعف الراتب الذين يحصل عليه الأطباء عند تعينهم في الحكومة، إلا أن الأهالي تبحث عن الوظيفة قبل الشهادة.

 

وطالبت عبدالحميد  بإعادة النظر في نظام التعليمي مؤكدة أنه نظام متهالك ومدى  عليه عشرات السنين، دون وجود خطة أو دراسة للمستقبل، وطالبت بإلغاء نظام العلمي والأدبي ودراسة الطلاب لكل العلوم أسوة بنظام ig ، والتفكير خارج الصندوق لتطوير منظومة سوق العمل ، مستشهدة بتوفير الهند لمجالات التكنولوجيا لتوفير فرص عمل لمواطنيها.

سوق العمل الخريجين التعليم مصر اخبار التوك شو

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