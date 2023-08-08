تصالح مرتضى منصور وحازم إمام في مقر اتحاد الكرة| فيديو

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن حدوث صلح بين حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومرتضى منصور، رئيس لجنة الاشتراكات والعضويات بنادي الزمالك، خلال زيارة الأخير إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أنه تم الصلح بين حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، ومرتضى منصور في جلسة ودية باتحاد الكرة، أمس الاثنين.

وقال الكومي: «من الأمور الطيبة حالة الوفاق التي تمت بين مرتضى منصور وبين حازم إمام».

وتابع: «حازم إمام باعتباره أحد رموز نادي الزمالك سيسعى مثله مثل حسن شحاتة وأيمن يونس لإحداث حالة من التوافق بين المجلس الحالي، وإن ابتعد عنه مرتضى منصور، وممدوح عباس».

وواصل الكومي قائلًا: «كنت سعيدًا جدًا بأن اللغط بين مرتضى منصور وحازم إمام أزيل تمامًا».