وكيلة الخارجية الأمريكية تكشف عن كواليس لقائها بقادة الانقلاب في النيجر

كشفت مسئولة امريكية رفيعة المستوى عن لقائها القادة العسكريين في النيجر واصفة المحادثات معهم بأنها اتّسمت بـ"الصعوبة"

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، وفقا لما نقلته عنها وسائل اعلام غربية من تصريحات، إن قادة الانقلاب في النيجر يدركون "مخاطر" التحالف مع روسيا

واضافت انها على الرغم من لقاءها القادة العسكريين في النيجر إلا أنها لم تتح لها فرصة لقاء رئيس المجلس العسكري

واشارت الى انها بحثت مع قادة الانقلاب في النيجر تهديدات مجموعة فاغنر

كما كشفت عن انها لم يسمح لها بزيارة رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم