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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع سوزا |تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي قرر غلق باب المفاوضات مع نادي جيونبك الكوري، من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" جاء قرار النادي الأهلي بالتراجع عن صفقة المهاجم البرازيلي سوزا بسبب تمسك المدير الفني لفريق جيونبك الكوري باللاعب، على الرغم من التفاوض مع اللاعب على راتبه الشخصي في حال الانتقال إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وتابع:"بلغ النادي الأهلي عن طريق أمير توفيق وكيل المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا بغلق ملف التعاقد معه وصرف النظر عن الصفقة بشكل نهائي في المرحلة المقبلة.

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