مهاجم الزمالك يحتفل بخطوبته مع نهاية الموسم| شاهد

احتفل يوسف حسن، مهاجم نادي الزمالك، بخطوبته، ونشر صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وعلق يوسف حسن على الصور: “الحمد لله”، واستغل اللاعب فترة أجازة نهاية الموسم للاحتفال.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب وداع الأبيض للبطولة العربية.

وتعادل فريق الزمالك مع النصر السعودي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث ليودع البطولة، في حين ارتفع رصيد فريق النصر إلى 5 نقاط يحتل بهم وصافة المجموعة ويتأهل للدور التالي.