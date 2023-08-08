أمه بلغت عنه.. القبض على ابن عم مطلق النار في تكساس بتهمة التخطيط

القت قوات الشرطة الامريكية القبض على صبي في سن المراهقة، وهو ابن عم مطلق النار في مدرسة يوفالد، في ولاية تكساس بتهمة التهديد بإطلاق النار على مدرسة ابتدائية محلية.

المراهق يدعى ناثان كروز ، 17 عامًا ، من سان أنطونيو، أبلغت عنه والدته - والتي قالت إنه كان يخطط للقيام بنفس الشيء مثل ابن عمه، سلفادور راموس.

وكان راموس هو المسلح الذي أطلق النار وقتل 19 طالبًا واثنين من المعلمين في مدرسة روب الابتدائية في عام 2022 - قبل استخدام دمائهم البريئة في رسم رسائل شنيعة على السبورات البيضاء في الفصول الدراسية.

تم تحييده في النهاية من قبل الشرطة بعد سلسلة من التأخيرات في الوصول إليه.

أدلى المشتبه به المراهق كروز بهذه التصريحات المقلقة لشقيقته ، كما سمع وهو يحاول شراء AR-15 بشكل غير قانوني ، وفقًا لمذكرة التوقيف التي اطلعت عليها KSAT.

وكشفت الوثائق أن العائلة تعيش على الجانب الآخر من الشارع من مدرسة ابتدائية.

وفقًا للأم ، كان الشاب البالغ من العمر 17 عامًا في حالة سكر عندما وجه التهديدات بإطلاق النار على المدرسة مثل ابن عمه راموس.

كما أدلى كروز بالتعليق مؤخرًا: 'المدرسة ستبدأ قريبًا'.

عندما كان في السيارة مع أخته ، هدد كروز أيضًا بإطلاق النار عليها في رأسها وصرح بأنه سيطلق النار على المدرسة.

اعتبرت الأسرة أن التهديدات ذات مصداقية بسبب علاقتها العائلية بمطلق النار في أوفالدي راموس.