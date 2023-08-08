محافظ دمياط: حريصون على وجود معرض للكتاب بين المصطافين كل صيف

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حرص المحافظة ووزارة الثقافة، على إقامة معرض الكتاب كل صيف في مدينة رأس البر، للعام الرابع على التوالي؛ وذلك نظرًا لتردد عدد كبير من الزائرين على المدينة خلال تلك الفترة، بما يضمن وصول المحتوى الثقافي والمعرفي لمختلف الفئات، موجهة الشكر إلى وزارة الثقافة تحت قيادة الدكتورة نيفين الكيلاني على هذه الجهود بكل المحافظات.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد افتتحت معرض رأس البر للكتاب في دورته الرابعة، حيث رافقها خلال الافتتاح، الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة" عبر قناة “صدى البلد”، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب و عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة...

وخلال الافتتاح، تفقدت "المحافظ" أجنحة المعرض، الذي يستمر حتى 16 أغسطس الجاري، ويضم 30 ناشرا، ما بين دور النشر الخاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، هذا إلى جانب مبادرة "الثقافة والفن للجميع" والتي تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد، وصولا إلى ٢٠ جنيهًا، فضلا عن مشاركة الهيئة العامة للكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها المختلفة، إلى جانب ما يقدمه المعرض من أنشطة فنية للأطفال.

وحرصت الدكتورة منال عوض، على التواصل مع العارضين من مختلف دور النشر، واطلعت على عدد من الكتب والكتيبات المعروضة، حيث أشادت بالمضمون الثقافي والمعرفي الذي تقدمه الكتب لقرائها من الكبار والأطفال.

كما أعربت عن تطلعها لتحقيق المزيد، وذلك لما تمثله أدوات القوة الناعمة من أهمية للحفاظ على الهوية الثقافية، وتشكيل الوعي والفكر الإبداعي لدى أطياف المجتمع.