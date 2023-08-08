حلوي الدايت .. طريقة عمل كيك الشوفان بالشيكولاتة

كيك الشوفان من الحلويات الصحية اللذيذة والشهية ذات السعرات المنخفضة وأيضا ذات قيمة غذائية عالية ومع إضافة مكون الشوكولاتة إلى الشوفان فسوف يحبه الأطفال كثيرا، ويتم اعدادها في وقت سريع لذا سوف نقدم لكي أفضل وأسهل طريقة لعمل كيك الشوفان بالشوكولاتة اللذيذة.

مكونات كيكة الشوفان بالشوكولاتة :



2 كوب شوفان مطحون

4 حبات من البيض.

3 كوب من سكر .

كوب ونصف من زيت الذرة أو الزيت النباتي.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الڤانيلا.

ملعقة من النسكافيه "اختياري" .

كمية قليلة من السمن.

1كوب من الحليب.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالشوفان:



قومي بإحضار طبق أو وعاء كبير وتقومي بوضع الشوفان فيه مع مضيفات النكهات الأخرى مثل الهيل أوالڤانيلا مع البيكنج بودر وغيره، واعملي على خلطهم جميعا كي يصبح خليطا واحدا.

وقومي بإحضار وعاء زجاجي آخر، ويمكنك بعده أن تقومي بمزج السكر وخلطه جيدا مع البيض والزيت حتى يذوب أمامك السكر جيدا

ثم أضيفي هذا المزيج اللبن وقومي بتقليبه مرة أخرى حتى يمتزج الخليط معا ومن ثم قومي بترك طبق المزيج جانبا.