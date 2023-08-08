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رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي على افتتاحه مسجد السيدة نفيسة

صدى البلد

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب افتتاحه لمسجد السيدة نفيسة. 

وكتب وزير الأوقاف قائلا:  تم بحمد الله وتوفيقه وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم افتتاح مسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها )،  والذي يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة .
وأضاف جمعة في بيان له، قائلا:  بعد افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي وافتتاح مسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) ومسجد الظاهر بيبرس و الحاكم بأمر الله والسيدة فاطمة النبوية بعد تطوير هذا المساجد تطويرا يليق بمكانتها وتاريخها يأتي اليوم افتتاح مسجد نفيسة العلم ( رضي الله عنها ) . 

وقال وزير الأوقاف:  لا شك أن اهتمام الرئيس بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرص سيادته على افتتاح هذه المساجد بنفسه سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين و مسجد السيدة نفيسة أو ما تم إنشاؤه وتشييده كمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث كان الداعم الأكبر لخروجها على هذا المستوى المشرف الذي يليق بمكانة هذه المساجد و بجمهوريتنا الجديدة و هو ما نسأل الله عز وجل له القبول .


ومن ثمة نقول شكرا سيادة الرئيس علي اهتماكم بعمارة بيوت الله عز وجل ، شكرا على تشريف سيادتكم لافتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي عنها ، بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ، وجعل عمارة هذه المساجد بركة على مصر وأهلها أجمعين ..
اللهم آمين .

مساجد آل البيت الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة وزير الاوقاف

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