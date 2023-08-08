شراء 5 أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة للعمل بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع المهندس كريم غبور رئيس مجلس اداره شركة "ام سى في "لصناعه وسائل النقل وتم بحث الاجراءات اللازمة حول التعاقد على شراء عدد خمس اتوبيسات كهربائية صديقه للبيئه للعمل بمدينه شرم الشيخ.



كما تمت مناقشه وسائل التشغيل والصيانة والشحن وتحديد أسعار التذاكر لتكون في متناول المواطنين والزائرين وذلك من اجل عودة الوجه الحضاري لمدينه لشرم الشيخ، لما كانت عليه حين انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 ،

على ان يتم بدء العمل بهذه الاتوبيسات في نهاية العام الحالي.



شهد اللقاء عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



فودة خلال الاجتماع

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