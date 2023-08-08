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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاجر احمد
هاجر احمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد، أحدث إطلالتها،  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت هاجر احمد بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتديه بلوزه باللون الاصفر وتركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها،ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه.

بدأت الفنانة هاجر أحمد تصوير دورها في الفيلم الجديد "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدًا لطرحه خلالالأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023
 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد،وهوشاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة علىزواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

ويُشارك في بطولة «بلموندو»، الفنانون حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم،ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

تنتظر هاجر أحمد عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي ،غادة عادل، محمودحميدة، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، مصطفى فهمي وصبري فواز، عن رواية توفيقالحكيمبنفس الاسم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة

الفنانة هاجر أحمد الفنان حسن الرداد الفيلم الجديد ريم مصطفي صبرى فواز

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