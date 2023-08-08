حصول محطتي معالجة بالإسكندرية على شهادة اعتماد مأمونية تداول الصرف الصحى

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، اعتماد اللجنة العليا للمياه لخطط سلامة ومأمونية تداول الصرف، الإصدار الأول لكل من:

1- محطة معالجة خورشيد والزوايدة.

2- محطة توسعات خورشيد والزوايدة.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع المعامل والجودة لتطبيق متطلبات خطة مأمونية تداول الصرف الصحى، تحقيقا لرؤية ورسالة الشركة القابضة، وعلى الجهود التى بذلوها من أجل الحصول على هذا الاعتماد.

وقال إن شهادة اعتماد مأمونية وسلامة تداول مياه الصرف الصحي أصبحت ضرورة للتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية نواتج المعالجة ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ على البيئة آمنة وغير ملوثة للبيئة المجاورة، وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، والتي يعد تطبيقها هو الضمانة الأساسية للحفاظ علي النظام البيئي والصحة العامة طبقا لأحدث إصدارات الخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

وأشاد رئيس الشركة بجهود جميع العاملين بقطاع المعامل والجودة والقائمين على منظومة مأمونية المياه بالشركة وجميع القطاعات المعاونة على جهودهم المستمرة لتحقيق مأمونية واستدامة خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع كفاءه معالجه مياه الصرف الصحي ودعم لاستراتجيات إعادة الاستخدام، وإنتاج مياه صرف صحي معالجة مطابقته للكود المصري لتعظيم الاستفادة وتحقيق العائد من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع المياه والصرف الصحي، والذي يصب في رؤية الدولة المصرية للعبور إلى الجمهورية الجديدة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل وتعزيز القيمة المضافة لجميع الموارد المائية المتاحة.