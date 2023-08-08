وزير التنمية المحلية يتابع ترشيد استهلاك الكهرباء بمحافظة المنوفية

ناقش اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال اجتماعهما اليوم، ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز بالمحافظة، حيث سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات ، ومن أهم القطاعات ( الكهرباء ، والطرق النقل ، تحسين البيئة، تدعيم الاحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية ).

وأكد محافظ المنوفية، علي حرصه الدائم علي إشراك قطاع منظمات المجتمع المدني والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تنفيذ آليات الخطة وتحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات التي سيتم إدراجها بالخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المنوفية، وحرصه أيضاً علي المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المنفذة التي تتم على أرض الواقع والتواصل المباشر مع الشركات لتقديم الدعم اللوجستي وتذليل العقبات لنهو المشروعات وفق البرنامج المخطط ، مشدداً على التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة حفاظاً على الإنفاق العام، موجهاً بضرورة عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود محافظة المنوفية في تكثيف جهودها لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين لتحقيق مستهدفات الدولة فى توفير الكهرباء، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، حيث أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون، أنه يتم المتابعة المستمرة والدقيقة لخطة الترشيد وتخفيض الإضاءة بالشوارع والمنشآت الحكومية وعلى رأسها مبنى الديوان العام للمحافظة، كما تم تخفيض إضاءة الأعمدة على الطرق بالمحافظة بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين، واستبدال لمبات الإضاءة العامة بأخرى ليد وتخفيض إضاءة اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين، وتم تنفيذ إجراءات الصيانة الدورية للإضاءة العامة، بالإضافة إلى تخفيض عدد العاملين بالمنشآت الحكومية أيام الأحد خلال شهر أغسطس.

وأشار محافظ المنوفية ، إلي قيام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة خفض الإنارة بالمحال التجارية والشركات والأسوار الخارجية لكافة المنشآت والمصالح، ودور العبادة وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، لافتًا إلى متابعة مواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية، مؤكدًا أنه تم الإعلان عن جدول انقطاعات الكهرباء بمختلف أنحاء المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة.

وتابع: كما تم توجيه كافة المسئولين بكافة المنشآت باتخاذ التدابير والإجراءات تنفيذاً لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة بالمنشآت الشبابية والرياضية وذلك في ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة بالمباني والمرافق بمختلف مؤسسات الدولة ومنها الهيئات الشبابية الرياضية.