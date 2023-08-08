زعيم أخطر عصابة مخدرات بالعالم يشتكي من تخويفه بالسجن

أفادت الأنباء ، أن ملك المخدرات المكسيكي الشهير إل تشابو قد "يتعرض للتخويف" من قبل الحراس لأنهم يخشون أن يهرب.

وفقًا لرسالة اطلعت عليها فرقة I-Team التابعة لـ ABC7 ، يخشى تشابو أن يتم معاملته بطريقة مليئة بالوحشية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يمتلك زعيم إل تشابو سجل حافل من الهروب من السجون.

آخر مرة ، في عام 2015 ، نجح مؤسس زعيم إل تشابو في الهروب بنجاح عبر نفق يقع على بعد 10 أمتار تحت مركز إعادة التأهيل الاجتماعي الفيدرالي رقم 1 ، عبر نفق بطول 1.5 كيلومتر مزود بدراجة نارية.

زعيم إل تشابو

ذكرت وسائل الاعلام أن زعيم إل تشابو يشير ضمنيًا في الرسالة إلى أنه يتعرض "للتخويف" بسبب هسجله الحافل بالهروب من السجون.

على الرغم من ذلك ، لم يهرب أحد من سجن سوبرماكس في كولورادو ، وقد وُصف بأنه "الكاتراز في جبال روكي".

يتم إغلاق جميع السجناء هناك ، بما في ذلك تشابو ، لمدة 23 ساعة في اليوم وجميعهم في عزلة.