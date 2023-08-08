سقوط جريح في حادث هجوم بآلة حادة بمدخل المتحف البريطاني بـ لندن

أذاعت فضائية “يورونيوز” عربية، لقطات لحوادث الطعن في المملكة المتحدة التي نفذها مجهولون في السنوات الأخيرة.. وجرائم الطعن شائعة في المملكة المتحدة حيث تخضع حيازة الأسلحة النارية لرقابة صارمة للغاية.

وتدخل حادثة اليوم ضمن سلسلة حوادث الطعن، حيث أعلنت الشرطة البريطانية، أنها أوقفت رجلاً تشتبه في ارتكابه هجوماَ بسكين أدى إلى إصابة شخص طعناً عند مدخل المتحف البريطاني في لندن، لكنها استبعدت أن يكون الحادث مرتبطاً بدوافع إرهابية.

وأشار المتحف، الذي تضم مجموعاته خصوصاً حجر رشيد ورخاميات من البارثينون، إلى إخلائه وإغلاق أبوابه إثر الحادثة.

ولفتت الشرطة في بيان إلى أنها تدخلت في إطار "حادثة معزولة"، "لا تُعتبر ذات طبيعة إرهابية" وأوضحت أن "رجلاً نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه للطعن".