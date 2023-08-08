الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرين سابقين من طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين من مدينة طوباس، أثناء مرورهما عبر حاجز حوارة العسكري المقام على أراض فلسطينية جنوب نابلس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن الاحتلال اعتقل جهاد مصطفى مسلماني، ومحمد حسين أبو العايدة من مدينة طوباس، أثناء مرورهما عبر الحاجز المذكور، علما بأنهما أسيران سابقان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 25 فلسطينيا، معظمهم أسرى محررون.