وزير الآثار: نتطلع إلى زيادة حركة السياحة الوافدة من الهند

عقد، اليوم،أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند في القاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وقد حضر اللقاء، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، و سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير أجيت جوبتيه، كما أكد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والهند وعلاقات التعاون ولاسيما في مجال السياحة والآثار.

كما أشار إلى أن السياحة تساهم في تحقيق التقارب بين الشعوب، مؤكداً على أن مصر ترحب بجميع السائحين من كافة الجنسيات ومن بينهم الوافدين من دولة الهند للاستمتاع بالآثار والحضارة المصرية العريقة إلى جانب التعرف على الأماكن السياحية الخلابة والشواطئ المشمسة.

كما أشار إلى الزيادة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر معرباً عن تفاؤله وتطلعه لتحقيق مزيد من الزيادة في هذه الحركة، مؤكداً على أن السوق الهندي يعد من الأسواق الرئيسية التي تهتم بها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه.

ومن جانبه، أكد السفير على أن السائح الهندي شغوف بالتراث والحضارة المصرية العريقة وأنه من المهتمين بالسياحة الثقافية، مشيرًا إلى رحلة الطيران المباشرة التي تم تسييرها منذ أيام بين مدينة القاهرة والعاصمة الهندية نيودلهي، بالإضافة إلى وجود رحلات طيران مباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة مومباي.

وتناول اللقاء بحث آليات دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى المقصد السياحي المصري، حيث تم الإشارة إلى الفعالية التي ستنظمها السفارة الهندية بمصر بمقر السفارة منتصف الشهر الجاري لتشجيع السياحة البينية بين البلدين، حيث تعد هذه الفعالية أولى الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة.

كما سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري تنظيم قافلة سياحية (Roadshow) في دولة الهند، إلى جانب مشاركة الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المعرض السياحي (OTM) والمقرر إقامته بمدينة مومباي بدولة الهند في فبراير القادم.

وتطرق اللقاء أيضاً للإشارة إلى الحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة في 18 سوق من الأسواق المستهدفة والتي من بينها السوق الهندي، حيث تضمنت هذه الحملة فيلم ترويجي تحت شعار "Your Expectation are History"، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الأفلام الدعائية بالسوق الهندي للترويج والتسويق لمنتج السياحة الثقافية منها الفيلم الدعائي"200 Years of science in the making"، والفيلم الترويجي القصير عن اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والذي يبرز الشهرة الكبيرة للملك توت عنخ آمون حول العالم.

كما تم التأكيد على أهمية تضافر جميع الجهود لتعظيم السياحة البينية بين البلدين والتواصل المباشر بين منظمي الرحلات بالهند وتنظيم فرق عمل بينهم وبين نظرائهم المصريين.

جدير بالذكر أن السيد ناريندا مودي رئيس وزراء الهند قام بزيارة رسمية إلى مصر خلال شهر يونيو الماضي حيث زار على هامشها منطقة أهرامات الجيزة، ومسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز.

كما استقبلت مدينة شرم الشيخ في يناير الماضي أول رحلة طيران مباشرة قادمة من الهند لمطار شرم الشيخ بغرض "سياحة حفلات الزفاف" في إطار استحداث هذا النمط السياحي والترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف وجذب رواده إلى مصر.

