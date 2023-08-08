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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شبه التين الشوكي وبـ800 جنيه.. فاكهة تثير الجدل على السوشيال ميديا

فاكهة التين
فاكهة التين

تداول نشطاء مواقع السوشيال ميديا صورا لأغلى نوع فاكهة متواجد في مصر يبلغ سعرها 800 جنيه.

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والصورة تعود لفاكهة اسمها التنين وهي ثمرة استوائية تشبه التين الشوكي إلى حد كبير فهي مستديرة وبداخلها بذر والنبتة التي تخرج منها تشبه غصن التين الشوكي.


وتوجد فاكهة التنين بشكلين فمنها الأبيض من الداخل ومنها البينك أو البمبى من الداخل وبها بعض الحبوب السوداء ولون فاكهة التنين من الخارج هو البينك.
 

فاكهة-التنين
فاكهة-التنين

تحتوى فاكهة التنين على عدد كبير من الفوائد الصحية فهي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي وتساعد في علاج الانيميا وتقوية المناعة.


كما تمتلك فاكهة التنين مزايا عديدة لصحة المعدة والجهاز الهضمي وتساعد في خفض نسبة السكر في الدم مما يجنب الإنسان مخاطر كثيرة.

فاكهة 800 جنيه خفض نسبة السكر تقوية المناعة صحة المعدة فيتامين سي نسبة السكر نسبة السكر في الدم فاكهة التنين

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