شبه التين الشوكي وبـ800 جنيه.. فاكهة تثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول نشطاء مواقع السوشيال ميديا صورا لأغلى نوع فاكهة متواجد في مصر يبلغ سعرها 800 جنيه.



والصورة تعود لفاكهة اسمها التنين وهي ثمرة استوائية تشبه التين الشوكي إلى حد كبير فهي مستديرة وبداخلها بذر والنبتة التي تخرج منها تشبه غصن التين الشوكي.



وتوجد فاكهة التنين بشكلين فمنها الأبيض من الداخل ومنها البينك أو البمبى من الداخل وبها بعض الحبوب السوداء ولون فاكهة التنين من الخارج هو البينك.



فاكهة-التنين

تحتوى فاكهة التنين على عدد كبير من الفوائد الصحية فهي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي وتساعد في علاج الانيميا وتقوية المناعة.



كما تمتلك فاكهة التنين مزايا عديدة لصحة المعدة والجهاز الهضمي وتساعد في خفض نسبة السكر في الدم مما يجنب الإنسان مخاطر كثيرة.