جنرال أمريكي يكشف عن مفاجأة صامة بشأن اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لمناقشة اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، لأن هذا سيكون بمثابة اعتراف بهزيمتهما في الصراع.

وكشف ماكجريجور، عن أن "المفاوضات ستكون بمثابة اعتراف بالهزيمة الكاملة. كل شيء كان يقوم على حقيقة أن روسيا بلد متخلف يجب تدميره... كيف تتخلى عن هذه التصريحات وتظهر أنك كنت مخطئا؟”

وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك، كبير مساعدي الرئيس الأوكراني، إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع موسكو، مشيرا إلي أن كييف تعارض أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا يعني انتصارا فعليا لـ روسيا.

وكتب بودولياك، في تغريدة علي “تويتر”: "أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا في ظل الوضع الحالي سيعني شيئًا واحدًا فقط، النصر الفعلي لـ روسيا... ستكون هذه هزيمة كبيرة للعالم الغربي ونهاية للأمن العالمي الحالي”.

وأكد أنه "لا يمكن أن تكون هناك عملية تفاوض في الوضع الحالي".

وأضاف بودولياك: "يجب تغيير الوضع الراهن في ساحة المعركة.. وهذا يعني المزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات".