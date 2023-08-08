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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كش ملك .. الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن حرب أوكرانيا

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

قال الإعلامي الأمريكي، جارلاند نيكسون، إن جميع تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول عودة الأراضي المفقودة ليس لها أساس، حيث أن البلاد على وشك الانهيار التام.

وقال نيكسون: "كلمات زيلينسكي حول عودة دونباس وشبه جزيرة القرم هي عبارة فارغة. هذا لن يحدث أبدا.. العالم كله يعرف هذا، وعلق على خطب رئيس أوكرانيا”.

وأشار إلى أن الطيران والبحرية الروسية من بين الأفضل في العالم، وبالتالي فإن أوكرانيا، التي ليس لديها مثل هذه القوات ، ليس لديها أي فرصة على الإطلاق للنجاح.

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وأضاف: “لماذا أوكرانيا بحاجة إلى مقاتلات إف-16؟ لا شيء سوف يساعدها. الروس أعطوا أوكرانيا كش ملك”.

زيلينسكي روسيا أوكرانيا

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