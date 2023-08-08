رئيس صربيا: أوكرانيا ربما تفقد كل شيء حال اعترفت باستقلال كوسوفو

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا قد تفقد كل شيء في لحظة واحدة إذا اعترفت باستقلال كوسوفو.

وقال فوتشيتش، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش: "تخيل لو اعترفت أوكرانيا باستقلال كوسوفو.. ستخسر كل ما كان لديها من مستوى الثقة السياسية، ستخسر كل شيء في يوم واحد".

في وقت سابق، وصف الرئيس الصربي مسألة ضم روسيا لمناطق جديدة بأنها صعبة، مشيرا إلي أن “بلجراد لا تستطيع الاعتراف بنتائج الاستفتاءين، لأن هذا يعني موافقة صربيا على مثل هذه الطريقة للمضي قدما نحو استقلال الألبان أيضا”.

كما أشار إلى المعايير المزدوجة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نهجها تجاه أوكرانيا وصربيا في القضية الإقليمية.