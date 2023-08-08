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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة: استبعاد نجمي الأهلي من استفتاءات رابطة الأندية تهريج

صدى البلد

أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه من قيام الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة باستبعاد مدافعي النادي الأهلي من الاستفتاء الجماهيري لاختيار المدافع الأفضل في الموسم الرياضي المنقضي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لا يجوز عمل استفتاء لاختيار المدافع الأفضل واستبعاد ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، الذين قدما مستوى مميز على مدار الموسم الحالي، وهل هؤلاء اللاعبين الموجودين في الاستفتاء قدموا موسمًا أفضل من ثنائي الأهلي؟!".

 

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وأضاف: "يبدو أنهم شعروا بالحرج من استبعاد مدافعي الأهلي، وتم عمل استفتاء جديد ووضع اسم محمد عبدالمنعم ضمن التشكيل المثالي للموسم الحالي".

وزاد: "يبدو أن رابطة الأندية تشعر بأن أي استفتاء جماهيري سيكون محسوم لصالح أي لاعب أهلاوي، والاستفتاءات عن الأفضل في الدوري تهريج".

الأهلى الأندية المحترفة الإعلامي محمد شبانة الاستفتاءات النادي الأهلي برنامجه بوكس تو بوكس

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