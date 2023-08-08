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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

علي معلول
علي معلول

كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار عاجل في الأهلي بشان عقد علي معلول نجم الفريق 

واكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه  الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق أصدر فرمان بضرورة تمديد عقد علي معلول فورا خلال الفترة الجالية لضمان بقائه 

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وأضاف شبانة أن عقد معلول سينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل ولكن كولر طلب تجديد العقد لمدة موسم جديدة لضمان استقرار الفريق 

 

وأضاف شبانة أن مسؤولي الأهلي يسعوا حاليا للتفاوض مع معلول لتجديد عقده موسم جديد 

 

وأضاف أن كولر يرغب في الحفاظ علي استقرار الفريق ببقاء عناصر الفريق الاساسيه 

 

وأضاف أن كولر رفض نهائيا رحيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق و اليو ديانج و معلول وبيرسي تاو 

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