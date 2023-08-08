ممكن ميدفعش الغرامة للزمالك.. مفاجأة تخص كهربا بعد انتهاء مهلة الفيفا

علق عامر العمايرة خبير اللوائح والقوانين الرياضية، على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منح محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد غرامة نادي الزمالك.

وقال عامر العمايرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة "الحدث اليوم": "النادي البرتغالي أفيش الذي كان فيه كهربا موقوف 3 فترات قيد وسوف يزاول النشاط قريبا ويتعاقد على تعاقدات جديدة مع انتهاء فترة الإيقاف".

وأضاف عامر العمايرة: "كهربا يعمل على إطالة أمد القضية كي يعود النادي البرتغالي لمزاولة النشاط الرياضي ويقوم بمشاركة كهربا في دفع الغرامة لصالح نادي الزمالك ".

وتابع عامر العمايرة: "من حق كهربا قانونا أن يتخذ كل الطرق القانونية لتأخير دفع الغرامة لنادي الزمالك".

وأكمل عامر العمايرة: "أي قرار يصدر عن لجنة انضباط الفيفا وله حيثيات يجوز الاستئناف عليه وبعد انتهاء مهلة الـ 60 يوما يمكن أن يستأنف كهربا أمام المحكمة الرياضية ولا يدفع الفلوس".