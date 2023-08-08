مهلة حتى 6 أكتوبر.. شوبير يكشف مخطط كهربا بشأن دفع غرامة الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير، وجود سيناريوهين أمام محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمنحه 60 يوما لتسديد الغرامة المالية لنادي الزمالك، مع إيقافه لمدة 6 أشهر حال عدم التسديد ترفع بمجرد الدفع.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير":" إذ قرر كهربا تسديد الغرامة سيدفع يوم 6 أكتوبر، وهو اليوم الأخير للمهلة ويكون القيد انتهى".

وأضاف:" خلال المهلة المحددة لدفع الغرامة، يحق لكهربا اللعب للنادي الأهلي في أفريقيا ومع منتخب مصر".

وتابع:" السيناريو الثاني وهو دمه تقيل على كهربا وأثقل على الزمالك، وهو طلب حيثيات القرار ثم تقديم الاستئناف، وهنا يتم إيقاف الحكم بمجرد الاستئناف مثلما حدث في السابق، لكن كهربا عاوز يخلص من هذه القصة والموسم الماضي كان موسم استثنائي، خصوصا إن اللاعب هيبدأ الموسم الجديد بإيقاف 6 مباريات".

واختتم:" أتوقع أن ينتهي هذه الأمر نهائيا بنهاية المهلة المحددة يوم 6 أكتوبر المقبل، لكي يكون الميركاتو انتهي ولا يستفيد الزمالك من الأموال بالشكل الأمثل".