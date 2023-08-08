بعد قرار فيفا.. خالد الغندور يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على موقف اللاعب محمود كهربا من تسديد الغرامة لنادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: "نص قرار لجنة الانضباط للاتحاد الدولي في قضية كهربا ونادي الزمالك، يمنح اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهلة مدتها 60 يوم اعتبارا من تاريخ الاخطار الحالى ٧ أغسطس وفى حال تخلف اللاعب يتم ايقافه بشكل تلقائي لمدة ٦ اشهر"

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منح محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مهلة جديدة لسداد غرامة نادي الزمالك.

ومنحت لجنة الانضباط كهربا مهلة لمدة شهرين من أجل سداد غرامة الزمالك، وكذلك سداد فوائد التأخير على المبلغ المستحق للقلعة البيضاء.

وحصل كهربا على أكثر من مهلة لسداد غرامة الزمالك، آخرها كان ينتهي في 3 أغسطس الجاري.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على كهربا قدرها مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

يذكر أن كهربا كان قد تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر، انتهت في 11 يناير الماضي ليعود للعب بشكل مؤقت.