عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قرار فيفا.. خالد الغندور يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا

كهربا
كهربا

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على موقف اللاعب محمود كهربا من تسديد الغرامة لنادي الزمالك. 

وكتب عبر فيسبوك: "نص قرار لجنة الانضباط للاتحاد الدولي في قضية كهربا ونادي الزمالك، يمنح اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهلة مدتها 60 يوم اعتبارا من تاريخ الاخطار الحالى ٧ أغسطس وفى حال تخلف اللاعب يتم ايقافه بشكل تلقائي لمدة ٦ اشهر"

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منح محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مهلة جديدة لسداد غرامة نادي الزمالك.

ومنحت لجنة الانضباط كهربا مهلة لمدة شهرين من أجل سداد غرامة الزمالك، وكذلك سداد فوائد التأخير على المبلغ المستحق للقلعة البيضاء.

وحصل كهربا على أكثر من مهلة لسداد غرامة الزمالك، آخرها كان ينتهي في 3 أغسطس الجاري.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على كهربا قدرها مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

يذكر أن كهربا كان قد تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر، انتهت في 11 يناير الماضي ليعود للعب بشكل مؤقت.

اللاعب محمود كهربا خالد الغندور الاتحاد الدولي لكرة القدم الإعلامي الرياضي عبد المنعم كهربا قرار لجنة الانضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

انتهت الأزمة.. خالد الغندور يزف مفاجأة سعيدة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

سريع الانتشار.. متحور جديد من كورونا يثير القلق عالميا |فيديو

رد صادم من قائد فاجنر على تصريحات أمريكا بشأن تدخل قواته بالنيجر

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

50 قذيفة وطائرات مسيرة.. هجوم مكثف من القوات الأوكرانية على بيلجورود الروسية

وزير التنمية المحلية يتابع ترشيد استهلاك الكهرباء بمحافظة المنوفية

بعد كارثة كورونا.. تحرك عاجل من بريطانيا لمواجهة وباء المرض X

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حد اغمى عليه في المترو.. اعرف الإسعافات الأولية

لا يليق بالقرآن| شاهد تفاصيل واقعة إلقاء النُقطة على قارئ شهير

هاجمته سمكة قرش وقناديل البحر.. صياد أمريكي يصارع الموت لمدة 38 ساعة

فيديو يرصد عملية التخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ