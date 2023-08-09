نقل التكنولوجيا..أكاديمية البحث العلمي: بعد 9 شهور سيكون لدينا سيارة كهربائية مصرية

كشف عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية.

وقال عمرو فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" منذ سنوات بدأنا بتشجيع الطلاب في الجامعات على تصنيع سيارات كهربائية بقدرات فنية متنوعة ".

وأضاف عمرو فاروق :" الأكاديمية قامت بدراسة على مستقبل صناعة السيارة الكهربائية في مصر وبدأنا في طرح مشروعات بحثية للمهتمين بتطوير السيارات الكهربائية ".

وتابع عمرو فاروق :" طرحنا أول مبادرة في مصر لنقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية إلى مصر ".

واكمل عمرو فاروق :" بعد 9 شهور من الآن سيكون لدينا سيارة كهربائية مصرية بصناعة محلية كمرحلة أولى ، والمرحلة الثانية تتمثل في الصناعة ونزول السيارة الكهربائية للشوارع المصرية".