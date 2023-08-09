ثقافة العريش تواصل إحياء احتفالات ليالي صيف بلدنا بعروض فنية على الشاطئ

واصل فرع ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء، إحياء احتفالات ليالى صيف بلدنا ضمن فعاليات مبادرة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة " ثقافتنا في أجازتنا "، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

حيث أبدعت فرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية بعروض فنية متنوعة و غناء فردى منها، الرقصات والترحيب البدوي، ورقصة السامر، والزقالهو السيوي غناء سليمان عبدالله لولكلي، وافراح الباديه ، و قلوليها ياناس ، غناء يحيى عبدالله

وسط اعجاب وفرحة من اهالى شمال سيناء والمصيفين، بساحة حديقة هابى فاملى بحى المساعيد بشمال سيناء.

العروض الفنية:



يشرف على تنظيم الفعاليات الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء .. حيث تستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ على ارض محافظة شمال سيناء.

حضر الحفل محمود حنفى نائب مدير عام الفرع وجمهور غفير من أبناء شمال سيناء.