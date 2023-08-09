الآلاف يقفون دقيقة صمت|اليابان تحيي الذكرى السنوية الـ 78 لقصف مدينة «ناجازاكي»

احتشد العديد من المواطنين في اليابان اليوم الأربعاء في حديقة "ناجازاكي" للسلام لإحياء الذكرى السنوية رقم 78 لكارثة تعرض المدينة لقصف بقنبلة ذرية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحضور وقفوا دقيقة صمت في تمام الساعة 02ر11 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لليابان وهي اللحظة التي انفجرت فيها القنبلة في 9 أغسطس 1945.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه تم تقليص طقوس الاحتفال هذا العام بشكل كبير بسبب العاصفة الاستوائية القوية "خانون".

وقد تسبب الإشعاع وموجة الانفجار من القصف الذي تعرضت له المدينة في مقتل حوالي 70 ألف شخص .. بينما يعاني الكثير ممن نجوا من مرض السرطان وأمراض أخرى مرتبطة بتعرضهم للإشعاع.

يذكر أن الآلاف الأشخاص كانوا قد احتشدوا يوم الأحد الماضي في حديقة السلام التذكارية بمدينة "هيروشيما" اليابانية أيضا لإحياء الذكرى السنوية رقم 78 لكارثة تعرض المدينة لقصف بقنبلة ذرية، وذلك بمشاركة حوالي 50 ألف شخص وممثلين من أكثر من 100 دولة وبعض الوكالات الدولية.