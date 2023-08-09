تتجاوز الـ 45 مئوية|درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل رطب في الصباح الباكر، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى ، والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وتنخفض درجات الحرارة ليلاً ، ليصبح الطقس مائلا للحرارة رطبا ليلاً على كافة الانحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 25

الإسكندرية 32 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

الغردقة 41 -28

أسوان 46 - 31

سوهاج 42 - 26

المنيا 39- 25

