تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل البسبوسة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.
🔸️المقادير لعمل البسبوسة
- 3 أكواب سميد.
- نص كوب حليب.
- ٣ كوب زبادى.
- ملعقة صغيرة فانليا.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- كوب سمن مذاب او زبده.
- كوب جوز هند.
- كوب سكر.
- سيرم ( شربات ).
🔸️الطريقة:
▪︎ اخلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً.
▪︎ أضف السمن إلى ما سبق، وقلب الخليط جيداً، ثم ضع السكر والفانيليا، وقلب جيداً.
▪︎ ضع إلى ما سبق اللبن وجوز الهند، واخلط المزيج معاً.
▪︎ تصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل السمن وتضاف حبات الفول السودانى على وجة البسبوسة.
▪︎ توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة.
▪︎ تترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون
الذهبي
▪️ثم يوضع عليها الشربات ساخن