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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البسبوسة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل البسبوسة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

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طريقة عمل البسبوسة من مطبخ البلد|فيديو

🔸️المقادير لعمل البسبوسة 


- 3 أكواب سميد.
- نص كوب حليب.
- ٣ كوب زبادى.
- ملعقة صغيرة فانليا.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- كوب سمن مذاب او زبده.
- كوب جوز هند.
- كوب سكر.
- سيرم ( شربات ).

🔸️الطريقة:
▪︎ اخلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً.

▪︎ أضف السمن إلى ما سبق، وقلب الخليط جيداً، ثم ضع السكر والفانيليا، وقلب جيداً.

▪︎ ضع إلى ما سبق اللبن وجوز الهند، واخلط المزيج معاً.

▪︎ تصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل السمن وتضاف حبات الفول السودانى على وجة البسبوسة.

▪︎ توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة.
▪︎ تترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون
الذهبي
▪️ثم يوضع عليها الشربات ساخن

البسبوسة البيكنج بودر المقادير لعمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة وجوز الهند

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