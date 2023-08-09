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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وصلت للدور الثاني| سيارة تطير في الهواء بأمريكا.. شاهد

طلعت أوضة النوم بالدور
طلعت أوضة النوم بالدور الثاني..طيران سيارة في الهواء بأمريكا

وثقت مجموعة من الصور لحظات طيران سيارة بشكل غريب في الجو حيث أنها ارتفعت إلى الطابق الثاني في عقار في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 

أظهرت الصور التي نشرتها صحيفة “الديلي ستار” اليوم الأربعاء، كيف تدلت السيارة من سطح غرفة النوم التي تقع في الطابق الثاني من العقار وكأنه مشهدا من فيلم “أكشن". 

سيارة تطير في الهواء 

وشاركت قوات الإطفاء المحلية في إنزال السيارة تويوتا كورولا من سطح المنزل الذي يقع على طريق ألفاراتا في بلدة ديكاتور مسببا انهيار في العقار. 

وذكرت محطة ABC المحلية أن السائق غادر السيارة ونُقل إلى المستشفى، وأنه لم يتضرر أحد داخل المنزل في الحادثة التي وقعت في “الجو”.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا إن محققيها يعتقدون أن الحادث كانا متعمدا عن طريق الاصطدام بفتحة صغيرة بجوار ممر المنزل. 

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طلعت أوضة النوم بالدور الثاني..طيران سيارة في الهواء بأمريكا
طلعت أوضة النوم بالدور الثاني..طيران سيارة في الهواء بأمريكا

 

طلعت أوضة النوم بالدور الثاني..طيران سيارة في الهواء بأمريكا

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طلعت أوضة النوم بالدور الثاني..طيران سيارة في الهواء بأمريكا
طلعت أوضة النوم بالدور الثاني..طيران سيارة في الهواء بأمريكا

 

 

 

 

 

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