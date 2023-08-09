بالدراجة من ألمانيا.. مصرية قطعت 500 كيلومتر للسفر إلى إيطاليا خلال 20 يوما

أكدت يسرا منير، أن حبها لرياضة ركوب الدراجات بدأ منذ 4 سنوات، و ذلك من خلال جروب على الفيسبوك يقوم باستضافة العديد من الشخصيات حول العالم كانوا يسافرون مسافات طويلة بواسطة دراجاتهم، و هذا ما دفعها للقيام بهذه التجربة.

وأوضحت يسرا منير، خلال مداخلتها ببرنامج "8الصبح" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أنها قامت بالعديد من الرحلات لمسافات طويلة بواسطة دراجتها، مضيفة أن بعض هذه الرحلات كانت داخل مصر لترويج السياحة، لافتة إلى أنها قامت برحلة للفيوم في 4 أيام بالدراجة.

20 يوم من ألمانيا إلى إيطاليا

ونوهت يسرا منير، إلى أن رحلتها من ألمانيا إلى إيطاليا كانت غير، و استغرقت 20 يوم بسبب بُعد المسافة 500 كيلو، موضحة انها قامت بالعديد من التحضيرات و التجهيزات المُسبقة لهذه الرحلة لتتخطى أي مفاجأت أو عوائق قد تواجهها، مضيفة أنها كانت مقتصرة في الأشياء أو الملابس التي اتخذتها و أخذت حسب احتياجها فقط، متابعة أن هذه المغامرة كانت مختلفة و جميلة.

https://fb.watch/mi-vm3iHbR/?mibextid=fxoyai