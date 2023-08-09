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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ينتمي لسلالة بشرية غير معروفة.. عظم رضيع يثير حيرة العلماء| تفاصيل

تنتمي لسلالة بشرية
تنتمي لسلالة بشرية غير معروفة.. عظم رضيع يثير حيرة العلماء

أثار اكتشاف عظم ورك طفل رضيع عاش قبل 45000 عام في فرنسا حالة من الحيرة إلى العلماء بسبب انتمائه إلى سلالة بشرية غير معروفة. 

وقال علماء الأنثروبولوجيا في فرنسا إن عظام الطفل الرضيع لا تتوافق مع إنسان نياندرتال، وهو جنس استوطن أوروبا وأجزاء من غرب آسيا وآسيا الوسطى.

وأوضح العلماء: "هذا العظم يرجع في انتمائه إلى سلالة بشرية حديثة مبكرة تختلف مورفولوجيا اختلافا طفيفا عن البشر في الوقت الحاضر".

تفاصيل 

وفقا لدورية "ناتشير"، عثر العلماء على عظام الطفل مع بقايا 11 إنسان نياندرتال في كهف الرنة مما يشير إلى أن الطفل تعايش مع الأنواع المنقرضة الآن.

وقارن العلماء عظم الطفل باثنين من عظام إنسان نياندرتال و32 عظمة طفل حديث، حيث وجدت أن شكلها كان مختلفا عن كلا النوعين، لكنه أقرب قليلا إلى الإنسان الحديث تشريحا (AMHs). 

جدير بالذكر أنه خلال هذا الأسبوع أيضا، كشفت دراسة منفصلة أن جمجمة قديمة لطفل عاش قبل 300 ألف عام في الصين قد تنتمي أيضا إلى نوع بشري جديد، ما قد يعيد كتابة تاريخ تطور البشرية. 

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