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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب باستغلال المدن الجديدة لتنشيط سياحة المؤتمرات

النائب عمرو هندى،
النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قطاع السياحة يساهم بنحو  11.3% من إجمالى الدخل القومى، وتوفر صناعة السياحة تقريبا 19.3% من إجمالي العملة الصعبة، ويبلغ إجمالي العاملين تقريبا 12.6% من إجمالي قوة العمل، ومن ثم السياحة تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.

 

وتابع هندي فى بيان صحفى له: "وإيمانا من هذا الدور تستهدف الدولة جذب 30 مليون سائح سنويا، وهناك خطوات جادة على أرض الواقع، فضلا عن الدور الهام الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة المعمور الـمصري بسبب انتشار المقاصد السياحية في مناطق متعددة ومترامية صارت مراكز هامة للجذب السياحى، ولكن من المفترض أن يكون هناك المزيد من الخطوات الفاعلة على الأرض، إضافة للإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع السياحي والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب جائحة كورونا".

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الموارد السياحية المتاحة، لافتا إلى أهمية استهداف سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والفعاليات الرياضية، إضافة إلى توفير البنية التحتية في محافظات جديدة في السوق السياحي وتسويقها من خلال التعاقد مع شركات دولية لضمان تحقيق عائد ومردود من هذا الأمر، خاصة فى ظل حالة الزخم الكبير الذي تشهده الدولة المصرية من فعاليات ومؤتمرات دولية.

 

وطالب عضو مجلس النواب، استغلال المدن الجديدة التى تحظى باهتمام كبير ومنها على سبيل  المثال لا الحصر مدينة العلمين الجديدة التى تعد مدينة عالمية على أرض مصرية فى سياحة المؤتمرات، والعاصمة الإدارية الجديدة، متابعا:" سياحة المؤتمرات والمعارض تمثل نمطاً سياحياً هاماً حيث يتيح موقع مصر الجغرافي ومكانتها السياسية فرصة كبيرة لاستضافة عشرات المؤتمرات الدولية سنوياً فى المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والطبية والمهنية، ولابد من استغلال هذا الأمر بالشكل المطلوب".

قطاع السياحة العملة الصعبة المقاصد السياحية صناعة السياحة جائحة كورونا

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