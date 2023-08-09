افتتاح مركز للتخاطب وعلاج الأطفال ذوي الهمم بمركز شباب ديرمواس بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي لرعاية وعلاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان ، بمركز شباب مدينة ديرمواس ، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

قال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن افتتاح المركز يأتي ضمن افتتاحات لمراكز تخاطب جديدة علي مستوي الجمهورية لتوفير الوسائل العلاجية الحديثة، وفي إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالأطفال من ذوي القدرات و الهمم و الذين يعانون من صعوبة التعامل مع الآخرين، وعدم القدرة علي التكلم والتوحد وصعوبات التعلم إلى جانب توفير المراكز المتخصصة لعلاج هذه الفئات من الأطفال لتصحيح سلوكياتهم و تنمية قدراتهم.