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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 476 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم توريد 476 ألف طن من محصول القمح المحلي حتى اليوم الأربعاء لموسم حصاد 2023، بجميع المواقع التخزينية المنتشرة بنطاق المحافظة، وعددها 42 موقعاً تخزينياً ، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لأعمال توريد المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة.

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وأكد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون، ويتم نقلها إلى الصوامع بالمنيا مباشرة.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، باستمرار متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع .

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام .

أسامة القاضي محافظ المنيا الشون والصوامع الكينج محمد منير المحاصيل الاستراتيجية المواقع التخزينية

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