بعد أن نحت له جدارية| معيد بفنون المنيا يلتقي الكينج محمد منير.. صور

نشر ساهر العامري المعيد بكلية الفنون جميلة بجامعة المنيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صورًا تجمعه الكينج الفنان محمد منير تتوسطهم جدارية للفنان محمد منير، قام بنحتها.

وقال " العامري" أن فكرة نحت جدارية للكينج محمد منير كانت منذ 3 أعوام بسبب حبي وعشقي له وبعد أن أنهيت العمل قمت بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وبالصدفة وصلت إلى الكينج".

وتابع: “منذ فترة بسيطة تواصل معي أحد الأشخاص المقربين من الكينج وأكد لي أنه يرغب في الالتقاء بي من أجل الحصول على الجدارية وبالفعل تم تحديد لقاء بيننا”.

وأضاف: "تفاجأت عندما التقيت الكينج أنه منذ عدة سنوات وهو بيحاول الوصول لي بعدما شاهد العمل وأول ما شافني قال لي بقى لي سنين بدور عليك من أجل الوصول لك".

وأوضح أن الكينج أبدى إعجابه الشديد بالجدارية وأكد لي أنه سوف يصطحبها إلى منزله في أسوان ويحتفظ بها.

وأضاف ساهر العامري، المعيد بكلية فنون جميلة المنيا: "صممت له تمثال صغير طوله حوالي 20 سم وطالبت منه ان يوقع عليه حتى احتفظ به لنفسي ولم يمانع ذلك بل كان معجب أيضًا بالتمثال".

الكينج محمد منير

الكينج محمد منير