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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 90 مخالفة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية في المنيا

سلع تموينية متنوعة
سلع تموينية متنوعة

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

 

وأكد على متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن، بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

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وقال إن الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال المنفذة من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير ٩٠ مخالفة .

 

وجاءت تصريحات المحافظ بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية المنفذة على المخابز والأسواق والمحال التجارية .

 

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات شملت ٨٤ مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود ميزان، إلى جانب ٦ مخالفات فى مجال الأسواق و المحال التجارية تنوعت بين البيع بأزيد من السعر الرسمى و سلع مجهولة المصدر و عدم وجود شهادة صحية .

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