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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية والثقافية في مطاي بالمنيا

أنشطة المكتبة المتنقلة
أنشطة المكتبة المتنقلة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فعاليات وأنشطة المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر العامة، مؤكدًا أهمية دور المكتبات المتنقلة لتقديم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة والمراكز النائية وخاصة قرى "حياة كريمة"، والوصول لأكبر قدر من المستفيدين، وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، واكتشاف الموهوبين، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

 

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وفى ذات السياق، قالت الدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة، إن المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية والثقافية بمدرسة العروبة بمدينة مطاي ومركز شباب قرية بردنوها على مدار يومين بالتنسيق مع إدارة الأمومة والطفولة ووحدة حماية الطفل بمجلس مدينة مطاي، وذلك لنشر الوعي والثقافة من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها، حيث تقدم المكتبة المتنقلة العديد من الأنشطة للأطفال والسيدات في محيط تواجدها.

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