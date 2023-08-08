تموين المنيا: ضبط 91 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار الجهود لضبط الأسواق مع المتابعة المستمرة وتكثيف المرور الدوري والمفاجئ لمتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وتمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 91 مخالفة خلال حملاتها التفتيشية المفاجئة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع مباحث التموين حيث تنوعت المخالفات بين 85 مخالفة للمخابز البلدية (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات) ، بالإضافة إلى 6 مخالفات في مجال الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر الرسمي، سلع مجهولة المصدر، عدم وجود شهادة صحية).

وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إلى تكثيف الحملات والرقابة التموينية بجميع مراكز المحافظة والتأكد من توافر السلع والمواد التموينية والوقود، ومنع أي تجاوزات ومراجعة سلامة المعروض منها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.