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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

للارتقاء بجودة الخدمات بمستشفياتها.. رئيس جامعة المنيا يجتمع بالمديرين الجدد ونوابهم

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يجتمع بالمديرين الجدد

اجتمع الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بمديري المستشفيات الجامعية الجدد ونوابهم، لبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور د. حسام شوقي عميد كلية الطب، ود. أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومساعدي المدير التنفيذي، ومديري ونواب المستشفى الجامعي الرئيسي، والثلاثي والمستشفيات الجامعية التخصصية للكبد والجهاز الهضمي، والنساء والتوليد والأطفال، ومستشفى الكلى وأمراض وجراحات القلب والصدر، ووحدة الاستقبال والطوارئ، ووحدة جراحات العيون.

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أكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة على التزام الجامعة بواجباتها في توفير كافة المقومات الأساسية وتقديم الدعم لمديري المستشفيات الجامعية الجدد للقيام بدورهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية للمواطنين، وتنمية كفاءة الكوادر البشرية من الأطباء كأحد أهم ركائز التطوير الدائم والفعال، ووضع خطط وبرامج التطوير قوامها تحقيق رؤية صحيحة لحسن كفاءة العمل وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تعظيم الجهود نحو النهوض بمنظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

ووجه رئيس الجامعة إلى ضرورة التواجد الدائم، والمرور المستمر، والحرص على توفير كل الخدمات الصحية لجميع المرضي، والتكامل التام بين التخصصات الطبية داخل المستشفيات، وحسن معاملة المرضى والمرافقين، وتطوير الأداء وفق الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات ومعايير جودة الأداء الموصي بها محليا وعالمياً، إلى جانب تنمية الموارد الذاتية بالمستشفيات الجامعية للمساهمة في رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات وأعمال الصيانة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية.

وعلي هامش الاجتماع كرم رئيس الجامعة مديري المستشفيات الجامعية السابقين، معربا عن امتنانه وتقديره للقيادات الإدارية بالمستشفيات الجامعية وتضحياتهم في سبيل رفع المعاناة عن المرضى وتقديم أوجه العناية لهم، متمنياً للقيادات الإدارية الجديدة التوفيق بعملهم ومواصلة ما بدأه سابقيهم.

الاستراتيجية الشاملة الخدمات المقدمة للمواطن الخطة الاستراتيجيه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تطوير المستشفيات الجامعية عبدالفتاح السيسي

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