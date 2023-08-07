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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يناقش عددا من طلبات المواطنين مع أعضاء مجلس النواب

محافظ المنيا مع النواب
محافظ المنيا مع النواب

ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، خلال استقباله عددا من أعضاء مجلس النواب، بعض القضايا المجتمعية والملفات الخدمية التى تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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وأشار المحافظ، إلى الجهود المتواصلة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقا للصالح العام، جاء ذلك بحضور النائب محمد مصطفى والنائب مصطفى خالد فتح الباب والنائب إيهاب عبد العظيم .

 

وأشار المحافظ إلى ارتفاع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أن المنيا تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين فى 19 قطاعا خدميا، بنطاق 192 قرية ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف أنه يتم التحضير للمرحلة الثانية بعد إدراج مركزي سمالوط وبني مزار بنطاق 102 قرية وتوفير الأراضى لإقامة مشروعات خدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحى بالقرى المستهدفة .

وخلال اللقاء استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

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