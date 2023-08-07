عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

11 ألف مواطن يتلقون الخدمات الطبية في 7 قوافل علاجية مجانية بقرى المنيا

قوافل طبية
قوافل طبية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.

 

المنيا.. ضبط 118 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

إيمان الشريف مديراً للمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا

 

أشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة ، خلال شهر يوليو الماضي، شملت قري(قرية نزلة البدرمان وقرية طوخ بمركز ديرمواس، قرية شارونة وقرية قرارة بمركز مغاغة، السلطان حسن وأسمنت بأبو قرقاص، البراجيل بمركز ملوى) ، مشيراً أنه تم توقيع الكشف الطبي على 11 ألفا و 663 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 869 تحليلا مختلفا و 27 حالة موجات صوتية ، و 34 حالة أشعة سينية و605 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل للمستشفى 266 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 900 متردد.

الخدمات الطبية والعلاجية القرى الاكثر احتياجا القوافل الطبية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة توقيع الكشف الطبى تخصصات مختلفة صحة المواطنين قوافل علاجية منسق القوافل الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

ترشيحاتنا

بدء جلسة النطق بالحكم على قاتل عشيق زوجة والدة

كانت ناجحة.. بيان عاجل لـ ألمانيا بشأن محادثات جدة حول أوكرانيا

6 آلاف صاروخ يوميًا.. إسرائيل تتوقع سيناريو مرعبًا للحرب مع حزب الله

الحوار الوطني يعقد مناقشات خاصة عن النظام الانتخابي والهوية

في عهد الرئيس السيسي | 10 اكتشافات آثرية أبهرت العالم

بوست على فيس بوك يتسبب في مقتل عريس جديد بالبحيرة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إيمان العاصي تثير الجدل بـ لوك جديد

حساسية الطعام تسبب هذه الأمراض | كارثة صحية

أضرار تناول الممبار.. ممنوع نهائيا في هذه الحالات

بأقل التكاليف .. طريقة عمل عجينة الحواوشي الإسكندراني

فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ