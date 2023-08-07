11 ألف مواطن يتلقون الخدمات الطبية في 7 قوافل علاجية مجانية بقرى المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.

أشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة ، خلال شهر يوليو الماضي، شملت قري(قرية نزلة البدرمان وقرية طوخ بمركز ديرمواس، قرية شارونة وقرية قرارة بمركز مغاغة، السلطان حسن وأسمنت بأبو قرقاص، البراجيل بمركز ملوى) ، مشيراً أنه تم توقيع الكشف الطبي على 11 ألفا و 663 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 869 تحليلا مختلفا و 27 حالة موجات صوتية ، و 34 حالة أشعة سينية و605 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل للمستشفى 266 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 900 متردد.