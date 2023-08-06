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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إيمان الشريف مديراً للمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا

الدكتورة إيمان الشريف
الدكتورة إيمان الشريف

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قراراً بتعيين الدكتورة إيمان زكى موسي الشريف، الأستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية النوعية، مديراً للمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال.

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وأشار د. فرحات إلى أن الجامعة تسعي جاهدة لتحقيق رؤية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لخلق مجتمع مبدعاً ومبتكراً يستطيع ربط مخرجات المعرفة والابتكار بالصناعة، ومواكبة خطط الدولة للتنمية المستدامة.

 

مؤكداً أهمية دعم وتفعيل المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة للقيام بدوره في تعزيز قدرات الشباب وجعله مقصداً للمواهب، والأعمال الريادية التي ترتقي بجودة الحياة وزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز المنافسة وتوفير فرص العمل، بما يخدم المجتمع الجامعي والمجتمع الخارجي.

استراتيجية التنمية المستدامة التنمية المستدامة النمو الاقتصادي رئيس جامعة المنيا قسم تكنولوجيا المعلومات نمو الاقتصاد

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