صحة المنيا: المرور على 2119 منشأة غذائية وتحرير 995 محضرا خلال حملات تفتيشية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

واستعرض الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر يوليو الماضى، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، والمرور على 2119 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 995 محضرا للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى.

وأشار إلى ضبط 134 منشأة تعمل بدون ترخيص ولديها نقص في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير الطب الوقائي، أنه تم سحب 321 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، وإعدام 3671 كيلو أغذية مختلفة و985 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 4848 كيلو أغذية مختلفة، و216 لتر خل لوجود تغير فى الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى استخراج 1138 شهادة صحية.

