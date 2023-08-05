فرحات: 3500 طالب يستفيدون من التعاون بين جامعة المنيا والتضامن الاجتماعي

قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أنه في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة نجحت الجامعة خلال العام الماضي في استفادة ما يزيد عن 3500 طالب وطالبة من أبنائها للحصول علي خدمات اجتماعية شملت دعم مالياً بدفع المصروفات الدراسية، أو توفير أجهزة تعويضية للطلاب من ذوي الإعاقة ومساعدتهم في مواجهة الصعوبات التي تواجههم في مسيرتهم التعليمية.

بالإضافة إلى متابعة استخراج الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة لهم، وذلك من خلال مبادرة رفقاء ذوي الهمم

وأشار رئيس الجامعة أنه من خلال تنفيذ الأنشطة التوعوية التي حددها البروتوكول فقد تم تنظم العديد من الأنشطة التوعوية للطلاب استهدفت تنمية المهارات الشخصية والتوعية بالقضايا المجتمعية وذلك بعقد ندوات عن: الزيادة السكانية واثارها علي التنمية، والتغيرات المناخية بمصر والعالم وآليات التكيف معها، والزواج المبكر في المجتمع الريفي ومخاطر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومهارات التخطيط وصناعة النجاح، ومعايير فن اختيار شريك الحياة.

بالإضافة إلي الورش التدريبية الخاصة بالإسعافات الأولية ولغة الإشارة، إلي جانب عقد دورات تدريبية لإعداد وتأهيل الكوادر لفن التعامل مع ذوي الهمم، وتمكينهم نفسياً، وتعلم لغة برايل، وإعداد أخصائي تخاطب.

يذكر أن وحدة التضامن بالجامعة حصلت على المركز الأول في مسابقة أفضل نشاط التي نظمها بنك التطوع المصري بين الجامعات المصرية.