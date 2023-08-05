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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدرس يمنح الرابع على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة بالمنيا عربية هدية.. شاهد

مدرس فيزياء يهدي
مدرس فيزياء يهدي كيرلس سيارة هدية

أعلن مدرس الفيزياء في محافظة المنيا يدعى كيرلس القس منح الطالب كيرلس نوناي يعقوب الرابع على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بمحافظة المنيا سيارة هدية بمناسبة تفوقه.

ونشر مدرس الفيزياء، فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر من خلاله هو يقوم بمنح الرابع على مستوى الجمهورية سيارة هدية.

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وقال الدكتور كيرلس خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابة الشخصي، أن الهدف من اهداء الرابع على مستوى  الجمهورية سيارة هدية، هي التأكيد اننا بنقدر تعبه ومجهوده فضلا عن تشجيع الدفعات القادمة من طلاب الثانوية العامة من أجل السير على نفس النهج.


أضاف  أنه فخور جدا أن يكون الرابع على مستوى الجمهورية من طلابه مشيرا انه كان مثال للالتزام والانضباط على مدار العام الدراسي معقبا" فرحتي بيك متتوصفش"

وأشار، أن كيرلس حصل على النتيجة النهائية في مادة الفيزياء مؤكدا انا عمري ما انسي هذا الطالب الذي يعد نموذج يحتذى به في التفوق والأخلاق والالتزام


يذكر أن  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، قد كرم كيرلس نوناي يعقوب بمناسبة حصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بمجموع 402 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده من أجل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023
شاهد لينك الفيديو

https://fb.watch/mdi3QoFzmc/

 

سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
سيارة هدية للطالب كيرلس نوناى يعقوب
التواصل الإجتماعي فيس بوك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم حسابه الشخصي طلاب الثانوية العامة علمي

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