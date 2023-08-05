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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل المنيا تنظم دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة

صدى البلد

تابعت مديرية العمل بمحافظة المنيا بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 14 متدربة، بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبيوها مركز أبو قرقاص.

جاء ذلك بالتعاون مع جمعية “نور القمر” طبقاً لبروتوكول التعاون بين الجمعية والمديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى تحتاجها سوق العمل بالمحافظات، خاصة قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”,، لتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط خاص بهم.

وأوضح محمد صلاح، مدير المديرية، أنه فى إطار مبادرة "قرية آمنة من العنف ضد المرأة" وفقاً لبروتوكول التعاون بين جمعية “نور القمر”ء والمديرية في مجال التدريب المهنى، تم البدء فى تدريب 14 متدربة من خلال الدورة التدريبية الثالثة التى يتم تنفيذها فى إطار هذا البروتوكول.

وذكر أن تلك المبادرة تهدف إلى العمل على تدريب وتأهيل أبناء القرى التي ضمتها للاستفادة واكتساب الخبرة الممكنة التي تؤهلهم لضمان العيش الكريم لهم ولأفراد أسرتهم.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التى توفرها المديرية لأبناء المحافظة والمقيمين فيها، بالتقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، حيث يحصل المتدربون فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى.

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